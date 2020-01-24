Ведущие мировые СМИ цитируют речь Путина на Всемирном форуме памяти жертв холокоста

Выступление Владимира Путина в Израиле на Международном форуме памяти жертв холокоста не осталось без внимания западных политиков. Предложение российского президента провести в этом году саммит лидеров пяти ведущих мировых стран поддержали в ООН. Свое согласие выразили Китай и Франция. Детали предстоящей встречи ждет от Кремля и Лондон.

О прошедшем форуме пишут и ведущие мировые СМИ.

Газета The New York Times выпустила статью, которая начинается словами российского президента. Владимир Путин призывает не допустить в будущем новых проявлений шовинизма, ксенофобии и антисемитизма.

Британская The Guardian тоже цитирует нашего президента, который напомнил всем, сколько россиян погибли в борьбе с фашизмом.

А вот главное польское информационное агентство разместило лишь небольшую статью о мероприятиях в Израиле. Без упоминания ключевой роли России. В материале президент Анджей Дуда попытался оправдать свое отсутствие на международном форуме тем, что якобы не хотел поддерживать ложную версию истории, которую исказили организаторы мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин не сдержал эмоций на открытии памятника подвигу блокадников в Израиле.