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Зеленский объяснил необходимость переговоров с Путиным

, 0:59 | Карина Бернтгольц 411

Президент Украины отметил, что диалог с российским руководством может способствовать решению многих вопросов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Starostenko; 5-tv.ru

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил необходимость диалога с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам главы Незалежной, переговоры с руководством РФ могут способствовать решению многих вопросов, в том числе разрешению конфликта в Донбассе.

«Возвращение моряков и кораблей — это отношения, не связанные с „Минском“ и „нормандским форматом“, это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации», — подчеркнул Зеленский в интервью израильскому «9 каналу».

Президент Незалежной отметил, что Киев хотел бы вернуть удерживаемых в РФ и Донбассе украинцев. Причем по мнению украинского лидера, урегулирование конфликта в ДНР и ЛНР необходимо не только Киеву. Он убежден, что решение данного вопроса также важно для Москвы и в целом для всего мира.

«И у меня ощущение, что это также нужно России, это также нужно Европе и миру <…> Погибли люди — это уже наказание всем. И все, кто в этом принимал участие, не будут прощены. Конечно, люди, которые стреляли в украинцев, боевики, должны быть наказаны», — заключил Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Зеленского, конфликт на юго-востоке Украины может быть прекращен «завтра» при условии, что все стороны захотят его завершения.

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