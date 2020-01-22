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Зеленский о сроке окончания войны в Донбассе: «завтра», однако «если»

, 23:59 | Сергей Зеленский Видео 8

На форуме в Давосе украинский лидер также упомянул о своем «мозге».

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Фото, видео: ТАСС / Zuma; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 363

Конфликт на юго-востоке Украине может быть прекращен «завтра» при условии, что все стороны захотят его завершения. С таким «грандиозным» заявлением выступил президент Незалежной Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я уверен, что, если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра, потому что Украина защищает свои земли <…> мы в своем мозгу понимаем, что готовы ее прекратить сегодня», — цитирует его ФАН.

По аналогии со своим американским коллегой Дональдом Трампом, который любит доносить свои мысли до мирового сообщества посредством Twitter, Зеленский также в этом микроблоге напомнил, видимо тем, кто забыл, что война в Донбассе длится уже шестой год, и это «несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать».

«Мир поддерживает нас. И украинцам — погибшим и тем, кто потерял дома, — мало «обеспокоенности», — написал он.

Однако резюмировал он неожиданно, заявив, что «безопасность важна для развития экономики» Украины.

Ранее вокруг Зеленского сложилась странная ситуация: в сети появилась запись с совещания ряда высокопоставленных киевский чиновников, в ходе которого премьер-министр страны Алексей Гончарук усомнился в умственных способностях президента, по крайне мере, в вопросах экономики.

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Украинский кризис 363
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