Число жертв землетрясения в Турции достигло 18 человек

Турецкие власти сообщили о 18 погибших в результате сильного землетрясения, произошедшего на востоке страны. По последним данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, увеличилось и число пострадавших, эта цифра выросла до 553 человек.

Между тем свою помощь Турции предложили власти Греции. Премьер-министр греческой республики Кириакос Мицотакис по телефону связался с президентом Тайипом Эрдоганом и выразил соболезнования и солидарность греков с турецким народом в связи с катастрофическим землетрясением, а также предложил прислать людей для участия в поисково-спасательных операциях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции вечером 24 января.