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Число жертв землетрясения в Турции достигло 18 человек

, 2:16 | Карина Бернтгольц 9

Толчок магнитудой 6,8 был зафиксирован на востоке страны вечером 24 января.

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Фото, видео: Reuters

Турецкие власти сообщили о 18 погибших в результате сильного землетрясения, произошедшего на востоке страны. По последним данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, увеличилось и число пострадавших, эта цифра выросла до 553 человек.

Между тем свою помощь Турции предложили власти Греции. Премьер-министр греческой республики Кириакос Мицотакис по телефону связался с президентом Тайипом Эрдоганом и выразил соболезнования и солидарность греков с турецким народом в связи с катастрофическим землетрясением, а также предложил прислать людей для участия в поисково-спасательных операциях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции вечером 24 января. 

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