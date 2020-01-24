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Один человек погиб в результате землетрясения в Турции

, 22:18 | Карина Бернтгольц 124

По данным посольства, граждан России среди пострадавших нет.

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Фото, видео: Twitter @ignis_fatum, @jetnewsTR

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции в городе Элязыге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные на странице Европейско-средиземноморского сейсмологического центра в Twitter.

Как сообщил министр внутренних дел страны, в результате происшествия как минимум один человек погиб и двое получили ранения. По данным посольства, граждан РФ среди них нет. По словам очевидцев, видимых разрушений после ЧП в городе не наблюдается. Однако подземный толчок был довольно сильным, поскольку ощущался также в близлежащих к Элязыгу провинциях.

«Мне звонили друзья из Диярбакыра, Тунджели, все они его почувствовали», — рассказал РИА Новости местный житель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что туристы из России застряли на Филиппинах из-за извержения вулкана.

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