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Самолет экстренно сел в Перу после сообщения о бомбе на борту

, 2:54 | Марина Неруцких Срочная новость 46

Воздушное судно направлялось из столицы республики Лимы в город Хульяк.

Фото: www.globallookpress.com / Jason Sheil

Пассажирский лайнер экстренно сел в Перу после сообщения о взрывном устройстве на борту. Самолет выполнял внутренний рейс из столицы республики Лимы в город Хульяк.

Воздушное судно приземлилось в аэропорту перуанского города Писко, передает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства транспорта и коммуникаций страны в Twitter.

Известно, что после приземления все находившиеся на борту лайнера 118 пассажиров, а также члены экипажа были эвакуированы. На месте работают экстренные службы.

По данным национального издания «Перу 21», аэропорт Писко временно приостановил свою работу.

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