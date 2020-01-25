Самолет экстренно сел в Перу после сообщения о бомбе на борту

Пассажирский лайнер экстренно сел в Перу после сообщения о взрывном устройстве на борту. Самолет выполнял внутренний рейс из столицы республики Лимы в город Хульяк.

Воздушное судно приземлилось в аэропорту перуанского города Писко, передает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства транспорта и коммуникаций страны в Twitter.

Известно, что после приземления все находившиеся на борту лайнера 118 пассажиров, а также члены экипажа были эвакуированы. На месте работают экстренные службы.

По данным национального издания «Перу 21», аэропорт Писко временно приостановил свою работу.