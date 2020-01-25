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«Самых топовых побед!» — Губернатор Забайкалья поздравил студентов, зачитав рэп

, 6:41 | Карина Бернтгольц 10

Александр Осипов записал видеообращение к студентам в преддверии их персонального праздника, который отмечается 25 января.

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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; Пресс-служба Губернатора Забайкальского края

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил молодежь региона с Днем студента оригинальным образом. В честь праздника, который в России отмечается 25 января, чиновник на камеру зачитал рэп. Как уточнили в пресс-службе главы области, записать необычное видеообращение предложил сам Осипов.

«Всю сегодня поздравляю Забайкалья молодежь,

Сыплю в этот день студентам комплиментов полный ковш!

Умным и активным, добрым и спортивным,

Ярким и счастливым, ребятам перспективным! <…>

Вы смотрите там, без бед!

Самых топовых побед!» — произнес губернатор Забайкалья.

Чтобы максимально приблизиться к образу рэпера, глава региона в конце видеообращения надел молодежную кепку и сделал жест, характерный для хип-хоп исполнителей.

Пользователям социальных сетей понравилась задумка Осипова. Они отметили то, что губернатор идет в ногу со временем и уделяет внимание развитию подрастающего поколения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к жителям региона с просьбой поддержать пострадавших и родственников погибших в смертельном ДТП, произошедшем в 60 километрах от города Сретенска.

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