Глава Забайкалья призвал жителей региона помочь пострадавшим в ДТП с автобусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к жителям региона с просьбой поддержать пострадавших и родственников погибших в смертельном ДТП, произошедшем в 60 километрах от города Сретенска. Рейсовый автобус, следовавший из Читы, рухнул в реку Куэнга, не добравшись до пункта назначения. В результате аварии, по предварительным данным, погибли 19 и еще 19 получили травмы.

«Правительством края будет оказана помощь, поддержка всем тем, у кого сегодня с травмами в больницах близкие, всем тем, кто близких потерял. Я прошу и вас: окажите всю возможную помощь и поддержку, в первую очередь, психологическую, вашим друзьям, знакомым — тем, кто оказался в этой трагической ситуации», — отметил глава Забайкалья в свое обращении.

Он отметил, что ситуацию с оказанием помощи пострадавшим контролирует Министерство здравоохранения России, а также вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По словам Осипова, на данный момент все, кто получил травмы, доставлены в медицинские учреждения. Восемь человек из них находятся в тяжелом состоянии, шесть — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования инцидента.