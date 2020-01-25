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  4. Юлия Меньшова разделась на сцене перед зрителями — видео

Юлия Меньшова разделась на сцене перед зрителями — видео

, 7:28 | Карина Бернтгольц 862

Во время спектакля актриса стянула с себя блузку и осталась в брюках и боди.

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Фото, видео: Instagram @juliavmenshova

Знаменитая российская актриса театра и кино Юлия Меньшова вместе с коллегами по спектаклю «Любовь и прочее вранье» сейчас гастролирует по Германии. Накануне артисты выступили в Гамбурге, а сейчас отправились в Иббенбюрен.

На своей странице в Instagram звезда отечественного кинематографа показала некоторые кадры из спектакля, которые успели сделать зрители. На одном из видео запечатлен яркий момент, во время которого Меньшова начинает на сцене неожиданно раздеваться.

После слов «Гулять, так гулять» она резко стягивает с себя блузку и остается в откровенном черном боди и синих брюках. В этот момент на сцене неожиданное появляется еще одно действующее лицо. В ролике слышен громкий смех зала. Судя по всему, зрители остались довольны увиденным и не смогли устоять перед харизмой и обаянием знаменитости и ее партнеров по спектаклю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Меньшова показала трогательное фото 20-летней давности в компании мужа.

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