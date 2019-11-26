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  4. Юлия Меньшова показала трогательное фото 20-летней давности в компании мужа

Юлия Меньшова показала трогательное фото 20-летней давности в компании мужа

, 6:50 | Ниса Мурзанаева Фото 2 524

Актриса и ее супруг Игорь Гордин живут в счастливом браке 22 года.

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Фото, видео: Instagram @juliavmenshova

Российская актриса Юлия Меньшова опубликовала в Instagram фотографию, которой уже больше 20 лет. Архивный снимок случайно обнаружила дочь знаменитости. На фотографии телезвезда в компании супруга Игоря Гордина идет на церемонию награждения ТЭФИ-1998.

«Дочка „нарыла“ в сети старинную фоточку. Говорит: „Да вы тут, прямо, с папой голливудские звезды“. Ну, по-своему, да», — написала в публикации актриса и телеведущая.

Юлия Меньшова рассказала, что в то время ей не удалось получить главную награду. Премию отдали культовому «Городку» с Ильей Олейниковым и Юрием Стояновым. Телеведущая удивляется, как ее женское ток-шоу «Я сама» могли поставить в один ряд с юмористической телепередачей.

«Вспомнила, и смеюсь. Как мы вообще могли оказаться в одной номинации? Но так и было. Спустя три года мы только эту премию получили», — поделилась телезвезда.

Instagram @juliavmenshova

Поклонники звездного тандема высоко оценили ретро-фотографию. В комментариях к публикации фанаты оставили звездным супругам множество комплиментов.

«Просто безупречны»;

«Идеальная пара»;

«Красавцы», — написали фолловеры.

50-летняя Юлия Меньшова и 54-летний Игорь Гордин сыграли свадьбу в 1997 году. У пары двое детей: 22-летний Андрей и 16-летняя Таисия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Меньшова стала изучать возможности Instagram и рассмешила подписчиков забавными селфи.

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