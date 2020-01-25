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  4. Мария Захарова поздравила жителей КНР с Новым годом на китайском — видео

Мария Захарова поздравила жителей КНР с Новым годом на китайском — видео

, 8:25 | Марина Неруцких 18

Ролик размещен на странице МИД РФ в Twitter.

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Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир; Twitter @MID_RF

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила жителей КНР с наступлением Нового года. Ролик опубликован на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Слова поздравления дипломат произносит на китайском языке. Перевода обращения в честь восточного Нового года или Праздника весны, как называют его в КНР, нет, но даже не владея китайским можно понять, насколько теплым и искренним был текст.

Мария Захарова окончила факультет международной журналистики МГИМО по специальностям «востоковедение» и «журналистика». Китайский язык будущий дипломат выучила во время учебы в университете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова призналась — после вуза хотела заниматься Азией, но попала в МИД.

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