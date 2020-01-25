Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила жителей КНР с наступлением Нового года. Ролик опубликован на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Слова поздравления дипломат произносит на китайском языке. Перевода обращения в честь восточного Нового года или Праздника весны, как называют его в КНР, нет, но даже не владея китайским можно понять, насколько теплым и искренним был текст.

Мария Захарова окончила факультет международной журналистики МГИМО по специальностям «востоковедение» и «журналистика». Китайский язык будущий дипломат выучила во время учебы в университете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова призналась — после вуза хотела заниматься Азией, но попала в МИД.