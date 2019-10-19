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  4. Захарова призналась, что после вуза хотела заниматься Азией, но попала в МИД

Захарова призналась, что после вуза хотела заниматься Азией, но попала в МИД

, 14:47 Видео 32

Дипломат не жалеет, что ее судьба сложилась таким образом.

Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с участниками III Всероссийского патриотического межнационального лагеря «Поколение» рассказала о планах, которые строила после учебы. Дипломат призналась, что после окончания МГИМО планировала заниматься Азией и Китаем, однако в результате пришла в Министерство иностранных дел, где стала работать в пресс-службе. О своем решении Захарова нисколько не жалеет.

«Я полностью считала, что моя жизнь будет связана с Китаем, с Азией <.> Я пришла в МИД, но пошла на информационное направление, о чем не жалею», — поделилась дипломат.

Захарова рассказала участникам встречи о том, что окончила факультет международной журналистики МГИМО по специальностям «востоковедение» и «журналистика». Во время учебы в университете она выучила китайский и английский языки и устроилась на работу в пресс-центр МИД РФ на Зубовском бульваре.

Лагерь «Поколение» работает с 16 по 21 октября. В нем участвуют более 150 лидеров и активистов студенческих, молодежных и общественных организаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова отреагировала на позицию США по вступлению в ЕС Албании и Македонии.

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