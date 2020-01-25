Прозрачные кабинки для переодевания появились на петербургском пляже

Прозрачные кабинки для переодевания с удивлением обнаружили на недавно реконструированном пляже в Лисьем Носу на берегу Финского залива жители Курортного района Санкт-Петербурга.

На снимках, опубликованных в социальной сети ВКонтакте группой «Сестрорецкий актив», видно, что странность заключается не только в том, что перегородки сделаны из почти прозрачного, чуть затемненного пластика.

Они еще и установлены на такой высоте, что совершенно не закрывают нижнюю часть тела среднестатистического человека. Кроме того, вход в кабинку перегорожен металлической перекладиной, через которую не всякий без проблем переступит. И уж точно в нее не сможет попасть человек в инвалидной коляске. Внутри «переодевалки», по словам очевидцев, нет ни одного крючка, так что повесить сумку или одежду там совсем некуда.

Петербургские власти на обсуждение «смелого» дизайн-проекта в соцсетях уже отреагировали. В чьей голове он родился, не уточнили, но пообещали привести кабинки на пляже в надлежащий вид к началу купального сезона.

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