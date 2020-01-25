Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с жертвами землетрясения

Президент РФ Владимир Путин выразил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения в восточной провинции Элязыг, сообщает пресс-служба Кремля.

Соответствующая телеграмма была направлена в Анкару 25 января.

«В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в тексте телеграммы президента России.

Мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг и Малатья вечером 24 января. После стихийного бедствия зафиксировано 274 афтершока.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате землетрясения погиб по меньшей мере 21 человек. Число пострадавших перевалило за тысячу.