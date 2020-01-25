  1. Пятый канал
  4. Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с жертвами землетрясения

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с жертвами землетрясения

, 12:44 | Василий Заика 39

Президент России направил в Анкару соответствующую телеграмму.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Reuters

Президент РФ Владимир Путин выразил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения в восточной провинции Элязыг, сообщает пресс-служба Кремля.

Соответствующая телеграмма была направлена в Анкару 25 января.

«В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в тексте телеграммы президента России.

Мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг и Малатья вечером 24 января. После стихийного бедствия зафиксировано 274 афтершока.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате землетрясения погиб по меньшей мере 21 человек. Число пострадавших перевалило за тысячу.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Гороскоп на 25 января: Луна в Весах предвещает непредвиденные перемены в жизни

Последние новости

12:55
Потомственная ведунья предсказала Батрутдинову печальную судьбу отшельника
12:44
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с жертвами землетрясения
12:21
ТОП-5 мужских имен, обладатели которых считаются идеальными мужьями
12:09
Дмитрий Песков: Указа об отставке Владислава Суркова нет
12:05
Виновный в крушении украинского Boeing-737 находится в тюрьме — МИД Ирана
11:58
Пятерых студентов-китайцев проверяют на коронавирус в Иркутске

Сейчас читают

«Девушка мечты!» — грудь «британской Кардашьян» едва уместилась в мини-бикини
Гороскоп на 25 января: Луна в Весах предвещает непредвиденные перемены в жизни
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]