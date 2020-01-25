Число жертв землетрясения в Турции возросло до 21, ранены 1030 человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции стремительно растет — скончался 21 человек. Ранения получили порядка 1030, пишет RT со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям (AFAD) страны.

Мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг и Малатья вечером 24 января. После стихийного бедствия зафиксировано 274 афтершока.

Наибольшее число погибших в Элязыг.

На месте ЧП задействованы 1167 спасателей и 235 транспортных средств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число жертв землетрясения в Турции достигло 18 человек.