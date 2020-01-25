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Волейбольную суперарену торжественно открыли в Ленобласти

, 21:06 | Игорь Рязов 73

В церемонии открытия принял участие секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Marcel Lorenz via www.imago-imag; 5-tv.ru

Крупнейшую и самую современную волейбольную арену на Северо-Западе открыли в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Участие в церемонии приняли глава региона Александр Дрозденко и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Теперь в Сосновом Бору есть и Суперарена, которая сможет принять самые престижные международные соревнования, а также матчи Суперлиги», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Первый волейбольный матч в новом комплексе провели в день открытия, 25 января. На площадке к спортсменам присоединился Николай Патрушев. Он играл в команде Всероссийской федерации волейбола, президентом которой является. На другой стороне площадки была сборная ветеранов Ямало-Ненецкого автономного округа.

До начала товарищеского матча с речью выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он рассказал о символической важности матча в честь дня снятия блокады Ленинграда.

«Волейбольный турнир, который организован Федерацией волейбола и Советом безопасности России. Этот турнир посвящен полному снятию блокады (Ленинграда — Прим. ред)», — сказал Дрозденко.

По его словам, спортивное событие проводится как дань памяти и уважения погибшим защитникам Ленинграда, а также блокадникам, скончавшимся от голода и холода в осажденном городе. День снятия блокады губернатор Ленобласти назвал «поистине святой датой».

Новый центр волейбола в Сосновом Бору рассчитан на две с половиной тысячи зрителей и оборудован по передовым стандартам. Напольное покрытие арены можно легко трансформировать и под другие виды спорта: баскетбол, футбол, гандбол и бокс.

Кроме игровой и зрительской зон, комплекс включает в себя медицинский блок, зону оздоровительного центра, служебную зону и технические помещения. Арена соответствует всем требованиям к антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей. Инвестиции в строительство составили более 950 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в честь снятия блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге и Москве прошли уроки памяти «Блокадный хлеб».

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