Уроки памяти «Блокадный хлеб» прошли в Санкт-Петербурге и Москве

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» проходит в разных городах России в преддверии Дня снятия блокады Ленинграда.

Старт всероссийской акции был дан в Санкт-Петербурге. Утром 25 января в общественном пространстве «Севкабель Порт» для школьников провели урок памяти, посвященный событиям блокады Ленинграда. Детям рассказали о быте блокадников, их повседневной жизни и смерти, которая стала обычным явлением. Отдельная часть мероприятия была посвящена хлебу: рецептам его приготовления в тяжелейшие годы и суточной норме.

Кроме того, дети поучаствовали в экскурсии по трехмерной панораме «Память говорит. Дорога через войну». Она позволила юным петербуржцам пройти путь солдата от стен родного дома до Рейхстага. Всего участие в уроке памяти приняли около 50 человек.

Как акция «Блокадный хлеб» проходит в Москве

В столице мероприятия в рамках акции памяти начались в полдень. Дети поучаствовали в экскурсии по Музею Победы, больше узнав об основных вехах Великой Отечественной войны, в том числе о блокаде Ленинграда.

После экскурсии для детей провели урок памяти «Блокадный хлеб», участие в котором принял ветеран-блокадник. Школьники узнали, из какого состава выпекался хлеб в блокадном Ленинграде и познакомились с историями рабочих, по 18 часов стоявших у печей.

Мероприятия в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб» также продолжатся 26 и 27 января. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, к ней присоединятся Симферополь, Краснодар. Красноярск, Нижний Новгород, Тверь, Хабаровск и другие города России.

Главная цель акции — сохранить память о трагедии, с которой столкнулись жители Ленинграда. Ее ключевым символом стал кусочек хлеба весом 125 граммов — ежедневная минимальная норма во время блокады Ленинграда. Он демонстрирует стойкость и мужество блокадников.

Как сообщал 5-tv.ru, 2020-й объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Акция «Блокадный хлеб» стала первым мероприятием в рамках Года памяти и славы. Всего в течение 2020-го пройдет более 180 подобных мероприятий.