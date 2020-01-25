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Видео: Лера Кудрявцева приклеила накладные ресницы на лоб

, 21:22 | Мия Субботина 190

Знаменитость иронично отметила, что посвящает ролик всем, кто интересовался, как ей удается так хорошо выглядеть.

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Фото, видео: Instagram @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала видео в сторис Instagram, где раскрыла секрет своих длинных ресниц.

После рабочего дня 48-летняя звезда решила записать ролик, во время которого сняла накладные ресницы и приклеила их себе на лоб. При этом знаменитость иронично отметила, что посвящает видео всем, кто интересовался, как ей удается так хорошо выглядеть.

«Пришла с работы — сил нет умыться. Если только так… А то все спрашивают: „Какой тушью ты пользуешься?“» — шутливо сказала телеведущая.

Instagram @leratv

Ранее Лера Кудрявцева уже удивляла подписчиков более шокирующими подробностями из своей жизни. В декабре телеведущей сделали сложную операцию на груди. Звезда даже поделилась фотографией разорвавшегося грудного импланта, который ей удалили.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кудрявцева показала редкие снимки сестры.

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