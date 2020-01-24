Кудрявцева показала редкие снимки сестры

Трогательное поздравление с днем рождения оставила для сестры Лера Кудрявцева. Телеведущая выложила в сторис своей страницы Instagram несколько снимков своей родственницы.

«Моя любимая сестренка, самая красивая! Родненькая, с днем рождения! Любимая моя», — обратилась звезда к имениннице.

Кудрявцева не скрывает привязанности к семье, но редко делится фотографиями сестры. В основном знаменитость посвящает посты в микроблоге подробностям творческой жизни и годовалой дочери Марии, которую воспитывает вместе с супругом — хоккеистом Игорем Макаровым.

Как уточняет, Teleprogramma.pro, помимо Кудрявцевой ее родственницу поздравил ви-джей телеканала «МУЗ-ТВ» Андрей Разыграев. С ним ведущую связывает давняя дружба.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева рассказала об ощущениях после операции.