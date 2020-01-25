Ученые раскрыли механизм передачи раковых опухолей от человека к человеку

Онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку через микроорганизмы. Такую гипотезу выдвинула группа ученых Канадского института перспективных исследований, пишет URA.RU.

Исследование было посвящено микробиому — совокупности микроорганизмов, существующих на коже и в органах человека. Эти крошечные бактерии чрезвычайно важны. Они отвечают за нормальное пищеварение и выведение токсинов.

Однако, по мнению ученых, у данных микроорганизмов есть и обратная сторона. Они могут передавать такие заболевания, как ожирение, диабет и раковые опухоли.

Стоит отметить, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не признали выводы канадских ученых. Коллеги исследователей считают, что микробиом может свидетельствовать о генетической предрасположенности к указанным заболеваниям. Передаваться от одного человеку к другому он не может.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые нашли способ предотвращения смертельной стадии рака. Для этого нужно отключить одну молекулу.