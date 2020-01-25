  1. Пятый канал
  4. Ученые раскрыли механизм передачи раковых опухолей от человека к человеку

Ученые раскрыли механизм передачи раковых опухолей от человека к человеку

, 21:36 | Игорь Рязов 62

С работой канадских исследователей уже ознакомились во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Arne Dedert, David Oxberry, kati, imagebroker/Michaela Begsteiger

Онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку через микроорганизмы. Такую гипотезу выдвинула группа ученых Канадского института перспективных исследований, пишет URA.RU.

Исследование было посвящено микробиому — совокупности микроорганизмов, существующих на коже и в органах человека. Эти крошечные бактерии чрезвычайно важны. Они отвечают за нормальное пищеварение и выведение токсинов.

Однако, по мнению ученых, у данных микроорганизмов есть и обратная сторона. Они могут передавать такие заболевания, как ожирение, диабет и раковые опухоли.

Стоит отметить, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не признали выводы канадских ученых. Коллеги исследователей считают, что микробиом может свидетельствовать о генетической предрасположенности к указанным заболеваниям. Передаваться от одного человеку к другому он не может.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые нашли способ предотвращения смертельной стадии рака. Для этого нужно отключить одну молекулу.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Астролог назвала три знака зодиака женщин, которые предрасположены стать «тетками»

Последние новости

22:11
Пассажирский самолет экстренно сел в Тегеране
22:02
«Нимфа»: Анастасия Решетова в белом платье оседлала лошадь для новой фотосессии
21:50
Украина обвинила Россию в краже чужой истории
21:36
Ученые раскрыли механизм передачи раковых опухолей от человека к человеку
21:22
Видео: Лера Кудрявцева приклеила накладные ресницы на лоб
21:06
Волейбольную суперарену торжественно открыли в Ленобласти

Сейчас читают

Астролог назвала три знака зодиака женщин, которые предрасположены стать «тетками»
«Одним словом—пьяные»: Рыжеволосая Пегова в мини-платье показала фото с актерами
Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]