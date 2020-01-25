Титулованный российский боец Сергей Харитонов на YouTube-канале издания «Спорт-экспресс» в преддверии поединка с бразильцем Фернандо Родригесом рассказал, что думает о своих соперниках, а также о музыке, которую предпочитает слушать в машине.

39-летний спортсмен, комментируя вызов бывшего бойца UFC и актера Олега Тактарова, сказал, что «все это несерьезно».

«Ну какой вызов Тактарова? Ему же 55 лет. Мне с дедом драться?» — ответил он, объяснив инициативу потенциального соперника желанием «хайпануть».

Он также добавил, что Тактаров «чего-то добился в жизни, в свое время выигрывал первые турниры UFC, в фильмах снимается, привык быть на слуху».

Харитонов рассказал, какие плакаты кумиров его молодости висели у него в комнате: Майк Тайсон, Мохаммед Али, Александр Карелин.

Российский боец также рассказал и о музыкальных предпочтениях.

«Я человек настроения. Сегодня слушаю что-то блатное. В машине у меня сегодня играла „Бутырка“ и Наговицын. Обратно поеду — поставлю сборник, где у меня Бандера, Круг, Кучин, Катя Огонек… А завтра другое настроение — буду слушать „Подмосковные вечера“. Или еще что-то из 70-х», — поделился он.

На вопрос о своей спортивной деятельности Харитонов ответил: «пусть знают, что в России есть сильные люди!».

«Мне нравится мотивировать молодежь. Кайф от мастер-классов. Часто повторяю самому себе: „Вперед, ни шагу назад!“ Вот и все», — резюмировал он.

Как передавал 5-tv.ru, Харитонов и Родригес сразятся за звание чемпиона мира на территории Белоруссии 23 февраля в лиге WTKF. Бой пройдет по особым правилам — в стойке, а если противостояние перейдет в партер, то соперникам дается 20 секунд, чтобы завершить технико-тактическое действие.

39-летний Сергей Харитонов преимущественно известен по профессиональным выступлениям в боях по смешанным единоборствам, бронзовый призер Гран-при Pride Fighting Championships. За свою карьеру он одержал победы над такими именитыми бойцами как Фабрицио Вердум, Андрей Орловский, Педро Ризу и Алистар Оверим. На счету россиянина 30 побед и семь поражений в ММА. Он выступает с 2000 года. Год назад Сергей Харитонов получил на турнире Bellator 215 в США травму — соперник ударил его в пах.