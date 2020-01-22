Боец ММА Харитонов о поединке с Родригесом: «Только вперед!»

Титулованный российский боец Сергей Харитонов на YouTube-канале издания «Спорт-экспресс» рассказал о предстоящем поединке с бразильцем Фернандо Родригесом.

Бой за звание чемпиона мира пройдет на территории Белоруссии 23 февраля в лиге WTKF по особым правилам — в стойке, а если переходит в партер, то дается 20 секунд, чтобы завершить технико-тактическое действие.

Харитонов подчеркнул, стойка — это его «козырь», и в этом бою он будет чувствовать себя комфортно.

Спортсмен упомянул, что полученная ранее травма дает о себе знать.

«Врачи прописали ряд лекарств и упражнений. Мне эти правила, на самом деле, для этого поединка подходят после такой травмы. Бой в стойке по большому счету и 20 секунд в борьбе разрешено. Меня это устраивает. Такой бой мне нужен перед серьезным поединком в Bellator. Только вперед!» — рассказал он.

Харитонов добавил, что выйдет на бой в специальной экипировке.

«Буду в наколеннике драться, специальные тейпы сделаю на колено. Буду драться!» — сказал он.

При этом россиянин считает, что его соперник достаточно непредсказуемый.

«Достаточно опытный, было много проигрышей и побед. Выигрывал у бывшего чемпиона организации KSW. Парень такой, знаете, непредсказуемый. Для меня после травмы достаточно нелегкий соперник. Габаритный парень», — оценил он Родригеса.

У Харитонова и Родригеса будут три раунда по три минуты. Они выступят в весовой категории свыше 110 килограммов.

39-летний Сергей Харитонов преимущественно известен по профессиональным выступлениям в боях по смешанным единоборствам, бронзовый призер Гран-при Pride Fighting Championships. За свою карьеру он одержал победы над такими именитыми бойцами как Фабрицио Вердум, Андрей Орловский, Педро Ризу и Алистар Оверим. На счету россиянина 30 побед и семь поражений в ММА. Он выступает с 2000 года. Год назад Сергей Харитонов получил на турнире Bellator 215 в США травму — соперник ударил его в пах.

Ранее Сергей Харитонов прокомментировал вопиющий инцидент, когда охранник в ТЦ «МЕГА Химки» избил юношу. Спортсмен назвал произошедшее беспределом и добавил, что пострадавшему очень повезло и он легко отделался. Подобные удары, как пояснил Харитонов в беседе с 5-tv.ru, могли парня просто убить.