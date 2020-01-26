Молодые, но опытные: какие задачи стоят перед высокотехнологичной командой Белого дома

В этот вторник в России был сформирован новый кабинет министров. Что сразу бросается в глаза? Состав кабинета значительно обновился и помолодел. Средний возраст министров — 50 с половиной лет. Да, ставка сделана на достаточно молодых, но опытных управленцев. Четверо из них — выпускники или слушатели «Школы губернаторов» — основного управленческого кадрового резерва.

Министр труда и социально защиты Антон Котяков и глава Минздрава Михаил Мурашко проходят там обучение. Министр экономического развития Максим Решетников, а также министр науки и высшего образования Валерий Фальков — ее выпускники. Так что к решению текущих задач привлечены подготовленные люди. Кстати, сам Михаил Мишустин работал там наставником. То есть был активно вовлечен в эту кадровую процедуру.

Напомню, наверное, основную задачу правительства прямо сейчас — это усиление работы по национальным проектам. Причем такое усиление, чтобы люди его заметили. Не красивые цифры в отчетах, а реальный экономический рост и повышение доходов населения.

«Как министров представлял Михаил Мишустин президенту, стало понятно, что времени у них на раскачку действительно нет. И заточен новый состав министров именно под выполнение нацпроектов», — уверен политолог Алексей Мухин.

«Первая задача, которая перед ним будет стоять, это внесение изменений в бюджет РФ. Те 450 миллиардов, которые были выделены дополнительно в рамках послания. И второе, обеспечить эффективное прохождение этих средств до регионов России», — рассказал политолог Дмитрий Абзалов

«Это, конечно, связано с изменением акцентов. В том, что Путин поставил задачу, чтобы экономика начала развиваться таким образом, чтобы люди почувствовали повышение реальных доходов, и те важные задачи, которые поставлены в социальной сфере», — отметил политолог Юрий Светов

Новую команду отличает и то, что в ней много практиков. Это не чиновники, которые сделали карьеру внутри ведомства. Это, что называется, «люди с земли». Им не надо объяснять, как оперативно решать ежедневные задачи.

Еще правительство получило мощное экономическое усиление. Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов считается одним из авторов «Цифровой реформы российской экономики». Новыми вице-премьерами стали Алексей Оверчук — бывший зам. Михаила Мишустина в налоговой службе, Дмитрий Чернышенко — руководитель Оргкомитета сочинской олимпиады и Марат Хуснуллин — один из главных «строителей» современной Москвы.

В логику последних перестановок укладывается и решение президента о назначении на пост генпрокурора страны Игоря Краснова. Он сменил на этом посту Юрия Чайку. Краснову 43 года. Работал в Следственном комитете. Прошел путь от простого следователя до генерел-лейтената юстиции и заместителя главы ведомства.

«Прокуратура как раз призвана работать над тем, чтобы единообразно понимались, единообразно применялись все законы Российской Федерации на всей территории нашей страны. Абсолютно убежден в том, что это пойдет на пользу гражданам, не должно быть никакого местничества здесь. Прокуратура изначально и создавалась как орган, который по всей стране должен работать над единообразным применением законов», — подчеркнул Владимир Путин.

Краснов вел такие резонансные дела, как убийство политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, расследовал хищения при строительстве космодрома «Восточный». В среду Совет Федерации утвердил его на посту генпрокурора.

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