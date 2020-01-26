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Украинский блогер сравнил цены супермаркетах Донецка и Киева

, 11:26 | Светлана Александрова 74

Исследование показало, что в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле, чем жителям столицы Украины.

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Цены на продукты в Донецке и Киеве сравнил украинский блогер Владимир Золкин. Оказалось, что в самопровозглашенной Донецкой народной республике еда обходится дешевле, чем жителям столицы Украины.

Как пишет URA.RU, помидоры в столице ДНР стоят 195 рублей (это примерно 76 украинских гривен) за килограмм, в Киеве же цена на них 80 гривен. Килограмм картофеля обходится жителям Донбасса в 17,9 рубля (7,15 гривны), а в столице Украины он стоит 11,5 гривны. Разница в цене на репчатый лук составляет более чем полторы гривны, дешевле в Донбассе также апельсины, лимоны, киви и гранаты. Из овощей дороже — перец и чеснок.

Стоимость мяса и хлеба почти не различается, зато молочные продукты тоже дешевле в Донецке — так, сметана стоит меньше на 10 гривен.

Дешевле обходится жителям ДНР сахар и чай, последний — более чем на 10 гривен.

Крупы, согласно исследованию, тоже стоят существенно меньше в Донбассе: рис — 17,86 гривны против 28,49 гривны в Киеве, греча — 20,64 гривны против 28,99 гривны, ячневая крупа — 9,13 гривны против 14,39 гривны.

Ранее, как писал 5-tv.ru, соцсети сравнили цены на основные продукты питания на Украине с российскими.

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