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«Чумовая съемка»: Фотосессия Макеевой с леопардом вызвала жаркие споры в сети

, 14:56 | Анастасия Игонина 1 570

Актриса приняла участие в съемке, где партнером Анастасии стал настоящий хищник.

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Фото, видео: Instagram @makeevan

Анастасия Макеева спровоцировала в сети жаркие споры, опубликовав видео со своей последней фотосессии. В кадре артистка появляется вместе с леопардом.

В ролике актриса показывает, как проходила съемка. Хищник по кличке Цезарь, согласно задумке, лежал на полу, а Анастасия либо стояла над ним с поводком в руках, либо ложилась рядом и приобнимала животное.

За время фотосессии Макеева примерила два образа: брюки и майку с большим количеством массивных золотых украшений, короткую юбку и жакет со вставками леопардовой расцветки. Мнения поклонников по поводу концепции фотосессии разделились. Многие сочли, что сниматься в обнимку с хищным зверем, пусть и дрессированным, опасно и нецелесообразно.

«Риск, но глупый!»

«Даже из-за красивого фото или видео не стоит рисковать своей жизнью», — убеждены фолловеры.

Instagram @makeevan

Часть пользователей раскритиковала Макееву и работавшую над созданием фото команду, обеспокоившись состоянием леопарда. По их мнению, привлекать дикое животное к фотосессии — негуманно. Кроме того, большинство из вставших на защиту Цезаря выразили уверенность в том, что зверю дали сильнодействующие препараты, чтобы он вел себя спокойно.

Впрочем, большинство подписчиков оказались на стороне Анастасии. Поклонники сделали комплимент красоте актрисы и подчеркнули, что статью и темпераментностью она абсолютно соответствует своему четвероногому партнеру.

«Уф, чумовая съемка! Вы с Цезарем очень органично смотритесь!»

«Вот так должна выглядеть женщина! Ни один мужчина мимо не пройдет, не оглянувшись несколько раз!» — высказались юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Макеева в рубашке на голое тело порассуждала о сексуальности.

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