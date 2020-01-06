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«Вы женщина мечты»: Макеева в рубашке на голое тело порассуждала о сексуальности

, 18:56 | Мия Субботина Фото 2 022

Актриса в наступившем году решила не прерывать традицию и порадовала подписчиков фотографией в чувственном образе.

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Фото, видео: Instagram @makeevan

Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева поделилась с подписчиками откровенным снимком на своей странице в Instagram. Звезда периодически оголяется в кадре, и такое фото она опубликовала неслучайно: 38-летняя артистка решила порассуждать о том, что такое сексуальность.

В кадре Макеева позирует на кровати в белой рубашке и нижнем белье, при этом в камеру она не смотрит, чуть отведя взгляд вниз. Чувственный образ дополнили эффектный макияж и распущенные волосы.

«Сексуальность, это не спорт в постели, а таинство двух вселенных, что рождает самую сильную энергию из нижней чакры и это база для гармоничных семейных отношений между мужчиной и женщиной», — делится размышлениями звезда.

Instagram @makeevan

Поклонники актрисы согласились с ее высказыванием и отметили, что фигура Макеевой просто потрясающая. Они были очарованы формами звезды и выразили свое восхищение в комментариях.

«Вы просто прелесть! Фигурка у вас клевая!»

«Самая сексуальная девушка!!!»

«Вы — женщина мечты. Вы просто божественная»;

«Как всегда восхитительна», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Макеева поддалась модному веянию.

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