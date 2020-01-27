ТОП-10 причин, из-за которых мужчина перестает уважать женщину

Каждая женщина хоть раз думала, что будущий избранник должен полюбить ее такой, какая она есть. Но не каждый человек способен закрыть глаза на чужие недостатки. Мужчины назвали десять причин, которые могут оттолкнуть их от самой привлекательной представительницы слабого пола.

Склочные и конфликтные

Поведение злой женщины бросается в глаза и отталкивает. Мужчина не знает, как подступиться к агрессивной спутнице — в этот момент она для него и не соперник, и тем более не желанная дама сердца.

Злоупотребление спиртными напитками

В употреблении алкоголя нужна мера. Не перебарщивайте с дозами, иначе рискуете не только потерять контроль над собой, но и упасть в глазах будущего избранника.

Вы много курите

«Целовать курящую женщину, все равно, что облизывать пепельницу», — еще в прошлом веке говорил русский писатель Антон Чехов.

Мода на курение уже давно изжила себя, поэтому поберегите здоровье, ради чистой кожи, густых волос и крепких ногтей.

Часто нецензурно бранитесь

От трехэтажного мата, который будто пулеметной очередью вылетает из уст прекрасной дамы, у мужчин волосы на голове встают дыбом. Бранящаяся женщина, заставляет испытывать лишь чувство брезгливости и желание попросить замолчать.

Меркантильность

Девушек, которые ищут «принца», руководствуясь корыстными целями, не любит никто. Ваши интересы рано или поздно станут ясны, а избранник может не простить того, что вы предпочли финансовое благополучие искренним и светлым чувствам.

Неприятный запах

Если вы не пользуетесь парфюмом и не намерены менять свои привычки в ближайшее время, то старайтесь хотя бы регулярно соблюдать правила гигиены.

Оторвите взгляд от смартфона

Зависимость от соцсетей — это глобальная проблема современного мира. Женщины, зацикленные на лайках и просмотрах, бесконечно листающие ленты в социальных сетях, не обращая внимания на происходящее вокруг, вызывают отторжение.

Не признаете собственных недостатков

Завышенная самооценка заставляет чувствовать окружающих вас людей неуютно. Если вы так показываете свое превосходство, то это уже излишняя самоуверенность, которая может оттолкнуть возлюбленного.

Патологическая ревность

Ревность — первый признак неуверенности в себе. Гордая женщина, которая ценит себя и свое личное время не станет опускаться до мелочных ссор и скандалов, уличая спутника в возможных изменах.

Грубость и невоспитанность

Хамка, не знакомая с правилами приличия и поведения в обществе, вызывает осуждение и негативные чувства — какой бы красивой она не была, рядом с ней мужчина не захочет находиться, пишет издание Натпресс.

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