Путин назвал недопустимыми попытки замолчать преступления нацистов

Президент России Владимир Путин назвал недопустимыми и безнравственными попытки замолчать преступления нацистов. С этого заявления начинается приветственная телеграмма главы РФ к участникам и гостям мемориального вечера «Хранитель памяти». Мероприятие приурочено к Международному дню памяти жертв холокоста.

«Холокост — одна из самых трагических, мрачных страниц мировой истории. Преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности, им нет ни прощения, ни забвения. Любые попытки замолчать эти события, переписать историю недопустимы и безнравственны», — говорится в послании, опубликованном на официальном сайте Кремля.

В телеграмме отмечается, что долг нашего поколения — передавать потомкам достоверные факты «о самой кровопролитной войне XX столетия», ее огромных жертвах и роли Красной армии, которая положила конец злодеяниям нацистов и спасла от истребления «не только еврейский, но и другие народы планеты».

С 20 января по 2 февраля 2020 года в России — неделя памяти жертв холокоста. Церемония вручения премии «Хранитель памяти» проходит 26 января в театре «Геликон-опера». Ее лауреатами становятся люди, внесшие особый вклад в сохранение памяти о холокосте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин отметил усилия Израиля по сохранению памяти о Второй мировой войне.