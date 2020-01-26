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«Русская красавица»: Пегова в платье с эффектным декольте очаровала поклонников

, 21:35 | Мия Субботина 174

Звезда рассказала, в какой раз она играет в спектакле по мотивам сказки Петра Ершова.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Актриса театра и кино Ирина Пегова обрадовала поклонников новым закулисным фото. Звезда разместила снимок на своей странице в Instagram.

Артистка в спектакле по мотивам сказки Петра Ершова «Конек-горбунок» играет роль Царь-девицы. На снимке знаменитость позирует в белом платье, украшенным цветочным принтом, и в кокошнике с золотым отливом. Наряд эффектно подчеркивает пышную грудь актрисы. Также образ дополняет длинная русая коса.

«Обожаю нашего „Конька-горбунка“. Играем 227 спектакль!!! А 27 мое самое любимое счастливое число!!! Всегда смотрю его с удовольствием из-за кулис!!!» — подписала пост звезда.

Instagram @pegovairina

Некоторые поклонники написали в комментариях под публикацией, что в настоящий момент наблюдают спектакль с участием звезды и наслаждаются игрой актеров. Также фанаты засыпали актрису комплиментами, сравнив ее с русской красавицей.

«Хороша!»;

«Ах, какая краса»;

«Сейчас смотрим! Спектакль просто восторг!»;

«Просто очаровательная красавица»;

«Русская красавица», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рыжеволосая Пегова в мини-платье показала фото с актерами.

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