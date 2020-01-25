«Одним словом—пьяные»: Рыжеволосая Пегова в мини-платье показала фото с актерами

Актриса Ирина Пегова не перестает удивлять. Instagram звезды заполнен фотографиями из путешествий, со съемок фильмов и светских мероприятий. На этот раз знаменитость решила познакомить подписчиков с миром театра. На своей странице в Instagram она опубликовала фото в компании коллег в МХТ имени Чехова.

Каждый из артистов запечатлен на снимке в своем сценическом образе. Кто-то — в белом парике, кто-то — с ярким эксцентричным гримом. Сама же Пегова позирует на фото в парике с рыжими волосами, черном мини-платье и чулках в сеточку.

«Одним словом — пьяные!» — с иронией отметила звезда в подписи к публикации.

Instagram @pegovairina

Фанаты не стали скрывать, что им понравился яркий образ кумира. Им было слегка непривычно и в то же время приятно увидеть знаменитость в образе роковой обольстительницы. Некоторые также признались, что завидуют насыщенной жизни Пеговой и с интересом за ней следят.

«Интересная рыжеволосая девушка!»

«Рыжая бестия!»

«Роскошная!»

«Счастливые!»

«Вот мадам Брошкина», — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова с дочерью посмотрела красоты Израиля.