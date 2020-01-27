Гороскоп на 27 января: убывающая Луна в Скорпионе поможет в начинаниях

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 января, когда убывающая Луна находится в знаке Скорпиона — хороший день для дел, на которые никогда не хватало времени. Любые начинания будут воплощаться легко и приносить успех. Поэтому астрологи рекомендуют взять быка за рога и действовать.

♈ Овен

Сегодня звезды просят Овнов соблюдать так называемые привычки потребления. Речь идет не только о том, что вы кладете в корзину в магазине, но и о том, что вы читаете, смотрите, слушаете и чем окружаете себя. Это так же важно. Поймите, токсичные элементы в этом уравнении — ухудшают ваше самочувствие и тянут вас к огню ада. Нет ничего постыдного в том, чтобы поставить себя на первое место. Так что будьте более жесткими, когда дело доходит до процесса ликвидации.

Космический совет: вычеркните токсичные элементы из вашей жизни.

♉ Телец

Иногда необходимо потерпеть неудачу, чтобы победить. И чем быстрее вы проиграете, тем быстрее вы поймете, что нужно сделать, чтобы одержать успех. Так что не бойтесь оказаться на последнем месте пьедестала. Убедите в этом человека, которым вы когда-то были. Будьте благодарны за извлеченные уроки, Тельцы, но пока не отказывайтесь от своей мечты. Тот факт, что вы зашли в тупик, не означает, что вы не сможете найти выход, пересмотрев свои шаги. Помните, что вы не можете делать все самостоятельно даже если хотите. Отпустите нереальные ожидания и откройте себя, чтобы помочь другим.

Космический совет: отпустите необходимость делать все самостоятельно.

♊ Близнецы

Являемся ли мы хозяевами своей судьбы или мы разыгрываем сценарий, который был передан нам в начале времен? Близнецы, нет сомнений, что некоторые вещи предопределены. Но большая часть того, что происходит, зависит от нашей свободной воли. Реальный вопрос: как вы планируете использовать возложенную на вас власть? Оглянитесь. Ваша жизнь является доказательством проявления ваших способностей. Итак, прорвитесь сквозь шаблоны самоотрицания, осознав свое истинное призвание.

Космический совет: проявите силу воли, чтобы создать жизнь своей мечты.

♋ Рак

Энергия убывающей Луны заставит вас вибрировать на совершенно новой частоте. Есть так много того, что вы хотите создать, так много того, чего вы хотите достичь. Не сопротивляйтесь желанию совершить реактивную посадку. Найдите минутку, чтобы посмотреть в зеркало заднего вида, прежде чем сделать следующий шаг. Понимание того, что не сработало, так же важно, как и понимание того, что произошло. Это поможет вам укрепить ваши стены и изменить план действий таким образом, чтобы вы были непобедимы.

Космический совет: найдите минутку, чтобы посмотреть в зеркало заднего вида.

♌ Лев

В мире, который гордится созданием копий, вы принимаете идею индивидуальности. Некоторые могут назвать это «синдромом черной овцы» и попытаться выделиться множеством способов. Но вы знаете, что окружающие так считают только из-за страха и ограничений. Так что продолжайте идти по избранному пути также бесстрашно. Вы вдохновляете других быть настоящими, будучи точно тем, кто вы есть. PS: пусть «уверенность» будет вашей сверхдержавой в этом путешествии.

Космический совет: будьте именно тем, кто вы есть.

♍ Дева

Единственное, о чем вы сожалеете, это то, что вы не делаете. Девы, вы не замечали, что имеете репутацию «слишком спонтанного» человека? Звезды говорят, что это одно из ваших преимуществ, которое выделает вас среди остальных. В зоне комфорта не создается то, о чем мы помним годами и то, чем мы гордимся в будущем, не так ли? Так что позвольте вашему воображению вести вас по жизни и дальше. Ваша интуиция сейчас как никогда активна. Обратите особое внимание на повторяющиеся чувства. Они раскрывают важный секрет, который поможет вам понять следующий шаг.

Космический совет: прислушайтесь к интуиции и следуйте за зовом сердца.

♎ Весы

Слишком много — это сколько, Весы? Сегодня вы, вероятно, достигнете критической точки, особенно если вы раздвигаете свои границы. Чтобы защитить свое психическое и физическое здоровье, скорее внесите коррективы в выбранный курс. Пусть делегация обязанностей станет вашим властным словом. Идеальный человек для выполнения поставленной задачи уже рядом с вами. Вам просто нужно правильно их обучить и доверить то, для чего они были наняты.

Космический совет: не бойтесь разделять обязанности и делегировать дела. Это поможет вам сохранить здоровье.

♏ Скорпион

Сегодня может возникнуть вопрос о займах и кредитах. Не бойтесь отказаться делать что-то, с чем вы не согласны. Знайте, что каждое ваше действие будет иметь последствия, вы же не хотите, чтобы ваше психическое здоровье пострадало в результате ваших же действий. С другой стороны, если вы искали какой-либо финансовой помощи, она может прийти к вам самым неожиданным образом. Просто не забывайте быть настойчивыми в своих усилиях.

Космический совет: ждите неожиданную финансовую помощь.

♐ Стрелец

Сегодня вы — магнит для радости, любви, изобилия и благословений. Стрельцы, есть причина, по которой вас называют любимым ребенком судьбы. Самое приятное в этом то, что вы не празднуете свои победы в одиночку. Вас окружают те, кто с удовольствием разделяют вашу радость и гордятся тем, как вы растете. Звезды говорят, что в скором времени друзья и любимые люди из вашего прошлого могут появиться на горизонте с добрыми намерениями.

Космический совет: берегите свои самые близкие связи.

♑ Козерог

Если вы, когда и окажетесь в ссоре с кем-то, спросите себя, стоит ли устраивать войну? Стоит ли игра свеч? В минуты молчания вы найдете ответы, которые ищете. Помните, это нормально делать ошибки. В конце концов, мы люди! Вы можете гордиться своей способностью признать, где вы допустили промах. Поверьте, что другой человек будет уважать вас намного больше, когда вы отпустите свое эго и услышите голос своего высшего «я».

Космический совет: отпустите свое эго.

♒ Водолей

Убывающая Луна вдохновит вас на всевозможные позитивные изменения. Это нормально, если вы не смогли реализовать их в прошлом. Пусть движение начнется сейчас. Секрет в том, чтобы быть последовательным в ваших усилиях. Лучше ставить маленькие реалистичные цели, которые делают ваши цели достижимыми. Некоторые из вас могут переосмыслить свои диетические привычки.

Космический совет: установите маленькие реалистичные цели.

♊ Рыбы

Что если наш физический сосуд является хорошим индикатором нашего эмоционального и психического здоровья? Если вы воспринимали свое тело как должное, пришло время вернуться к целостному успеху. Помните о том, что вы кладете на тарелку, и обеспечьте себе час физической активности каждый день. Работа с диетологом или фитнес-тренером может помочь вам понять, что лучше для вашей конституции. PS: небольшие изменения имеют большое значение.

Космический совет: займитесь своим физическим здоровьем.

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