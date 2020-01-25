Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 января по 2 февраля

На предстоящей неделе представителям некоторых знаков зодиака стоит приготовиться к неудачам в личной жизни, звезды не советуют им заводить новые романтические знакомства или налаживать связь с бывшими возлюбленными.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который поможет сгладить углы в любовных отношениях, а прилив сил направит в плодотворное русло.

Овен — гороскоп на неделю

Овнов ожидает позитивная неделя. Энергичность, собранность и способность видеть результаты своих действий — все поможет вам выйти победителем из схватки с жизнью. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы начать новые проекты, энергично шагнуть вперед и подняться на одну ступеньку выше.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Это будут дни, благоприятные для личной жизни, любви и удовольствий. Но деловая деятельность и занятия, требующие активного мышления, будут даваться сложно. Посвятите время общению с близкими и приятному времяпрепровождению.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит период, когда нужно максимально проявить активность, а также направить свое внимание на новые достижения. Время, благоприятное для диссертаций, отчетов, планов, а также для переговоров. Но для личной жизни период не очень удачный.

Рак — гороскоп на неделю

Неделя исцеляюще подействует на чувства и эмоции Раков, поможет им восстановиться, обрести веру в жизнь и отношения. Время благоприятно для выстраивания личных отношений и для того, чтобы разобраться в себе: чего вы хотите, что вам нравится, что приносит удовольствие.

Лев — гороскоп на неделю

Львов на предстоящей неделе посетит особая энергичность. Вы сможете активно действовать, и добьетесь большего, чем обычно. Однако возможно, что кто-то из вашего ближайшего окружения будет несогласен с вами или станет спорить, что может ударить по вашему авторитету. Постарайтесь не обострять этот конфликт, ничего хорошего из этого не выйдет.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит непростая неделя. Вас может преследовать раздражительность, а также неудачи в личной сфере. Период неблагоприятен для завязывания романтических отношений, попытках разобраться в них. Однако общий оптимизм и вера в будущее будут сглаживать эти неприятности.

Весы — гороскоп на неделю

Весам неделя принесет новые знакомства, расширение круга общения, интересных собеседников и новые идеи. Вам следует использовать это время, чтобы узнать что-то новое и решиться на активные действия, которым период тоже очень благоприятствует.

Скорпион — гороскоп на неделю

Нервозность и неудачи в деловой сфере Скорпионы смогут компенсировать в любовной и сексуальной жизни. Там их ожидают особо благоприятные моменты. Ваша страстность и сексуальность выше чем обычно и приносят множество приятных впечатлений.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов продолжается период, связанный с энергичностью и, возможно, вспыльчивостью. Звезды рекомендуют вести активные переговоры, доказывать свою правоту, отстаивать интересы. А также начинать новые проекты, выступать лидером и вести за собой. Период неблагоприятен для личных отношений. Он может принести эмоциональное и сексуальное перевозбуждение, ссоры и ненужные увлечения.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам благоприятствует удача. Период хорош для финансовой и деловой сферы, планирования, начала проектов. Также неделя благоприятна и для любовной жизни, личных отношений. Распределите свои усилия так, чтобы успеть все.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев продолжается период дней рождений. Оцените прошедший год: насколько воплотились ваши мечты и идеалы? И настройтесь в новом году на реализацию своих отдаленных целей и высоких идей. Неделя хороша как для планирования, так и для активной деятельности, отстаивания своих интересов, а также для физической активности.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит время любви и укрепления отношений. Однако вам придется на полную включить свою способность к всепрощению и поиску компромисса, так как вам могут нанести обиду или проявить грубость в общении с вами. Постарайтесь не принимать это на свой счет, таково уж влияние планет на предстоящей неделе.

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