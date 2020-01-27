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В Комсомольске-на-Амуре рассказали о семье мальчиков, брошенных в «Шереметьево»

, 5:31 | Валентин Черников 61

По словам работников городской администрации, отец детей дважды оставлял их в социальном центре.

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Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав, Лысцева Марина; www.globallookpress.com / Florian Bachmeier, Michaela Begsteiger, m3.

Представители администрации Комсомольска-на-Амуре рассказали о родителях двух мальчиков, брошенных отцом в московском аэропорту «Шереметьево». По словам главы пресс-службы мэрии Ивана Лаврентьева, семья не состояла на учете как неблагополучная.

Воспитанием детей занимался мужчина, по данным полиции — 41-летний Виктор Гаврилов. Он работал в частных охранных предприятиях. В том числе зарабатывал вахтовым методом и дважды оставлял сыновей 2011 и 2014 годов рождения в центре соцпомощи на время отъездов в Дальний Восток. Каждый раз при этом он ссылался на то, что не может доверить их матери.

Мать малышей в 2017 году получила предупреждение от комиссии по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Тогда ребята получили ожоги, опрокинув горячий чайник, пока женщина ходила в магазин.

 

Как уточняет РИА Новости, прокуратура Хабаровского края организовала проверку по факту случившегося в «Шереметьево». За время проверки надзорное ведомство оценит работу органов профилактики региона.

Как стало известно, отец мальчиков оставил ребят в «Шереметьево» с полным пакетом документов и запиской. В ней он указал, что не может обеспечивать наследников, поэтому вынужден их бросить. Полицейские доставили детей из московского аэропорта в медучреждение.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти решают вопрос о транспортировке мальчиков на малую родину.

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