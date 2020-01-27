Мишель Обама получила «Грэмми» за лучший альбом разговорного жанра

В Лос-Анжджелесе проходит 62 церемония вручения премии «Грэмми». Любопытно, что среди награжденных музыкантов — рэперов, джазменов, поп и рок — исполнителей оказалась супруга 44 президента Соединенных Штатов — Мишель Обама. Ей вручили статуэтку в номинации «Лучший альбом разговорного жанра», за аудиокнигу о годах, когда автор была первой леди США.

Мемуары называются «Становление». Они уже переведены на 31 язык и продаются по всему миру. Кстати, отдельную главу, Мишель Обама посвятила Дональду Трампу, где рассуждает о том, за что недолюбливает действующего главу Белого дома. Возможно этим и объясняется коммерческий успех произведения. Только за первые пять месяцев было продано десять миллионов экземпляров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Бейонсе для пре-пати «Грэмми» выбрала платье с экстремальным разрезом на бедре.