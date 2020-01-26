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Бейонсе для пре-пати «Грэмми» выбрала платье с экстремальным разрезом на бедре

, 20:44 | Мия Субботина 85

Исполнительница опубликовала серию фотографий в шикарном наряде на своей странице в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @beyonce

Американская певица Бейонсе для Pre-Grammys Galla 2020 выбрала шикарное красное платье. Исполнительница опубликовала серию снимков в своем Instagram-профиле.

Для 62-й церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» артистка выбрала атласное платье красного оттенка с длинным шлейфом и экстремальным разрезом на бедре. Ее элегантный образ дополнили серебристый клатч и серьги.

Instagram @beyonce

За несколько часов публикация набрала свыше трех миллионов отметок «мне нравится». Пользователи пришли в восторг от очаровательного образа певицы и засыпали ее комплиментами под постом.

«Нереальная»;

«Твое платье так красиво»;

«Королева»;

«Шикарная»;

«Вы совершенство», — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты ополчились на Бейонсе за отсутствие в новой коллекции одежды размеров ХХL.

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