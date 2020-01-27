Взрыв прогремел в одной из больниц Гонконга

В одной из больниц Гонконга прогремел взрыв. Инцидент произошел в ночь на 27 января.

Детонация случилась около 02:30 по местному времени (22:30 по московскому времени — Прим.ред.). Как сообщает местная пресса, в туалете клиники Caritas Medical Centre было заложено самодельное взрывное устройство — сотрудники медучреждения услышали хлопки в санузле, после чего произошел взрыв. Из здания больницы незамедлительно эвакуировали порядка 20 пациентов. Пострадавших в результате происшествия нет.

Работники клиники сразу же сообщили о произошедшем и вызвали специалистов, которые обнаружили на месте взрыва осколки стеклянной бутылки, а также фрагменты батареек и электрических цепей. Больница уже вернулась к работе в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что взрыв прогремел в столице Судана, есть погибшие.