В Великобритании создадут военное космическое подразделение

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 19 0

В его распоряжении окажутся передовые технологии Соединенного королевства.

Военные Великобритании в космосе

Фото: ANDY RAIN/ЕРА/ТАСС

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В Великобритании создадут первую специализированную военную космическую эскадрилью. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Соединенного Королевства. на официальном сайте.

«Спутники, жизненно важные для повседневной жизни Великобритании, будут защищены от враждебных угроз, поскольку ВВС запускают первую в истории Великобритании специализированную космическую эскадрилью, сосредоточенную на срыве, ослаблении и пресечении вражеской активности, направленной против британских интересов в космосе», — проинформировало министерство.

Новая эскадрилья получила третий номер. Она будет защищать спутники, которые осуществляют навигацию британских кораблей, работу мобильной связи и предупреждают о ракетных ударах, отметили в сообщении.

Первая и вторая эскадрильи Соединенного Королевства были направлены на наблюдение и предупреждение угроз из космоса. Третья должна будет проводить наступательные и оборонительные операции. В ее распоряжении окажутся передовые технологии страны, в том числе и средства электронной борьбы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США связали освоение Луны с обеспечением военного превосходства в космосе. Генерал ВВС США Дэн Кейс заявил о том, что их армия должна уметь побеждать и на морском дне, и в окололунном пространстве.

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В Великобритании создадут военное космическое подразделение

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