«Запугать Россию невозможно»: Путин о попытках сорвать выборы в Госдуму
Противник пытался помешать проведению голосования.
Фото: © РИА Новости/Артем Кулекин
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Путин: враг пытался сорвать выборы, но запугать Россию невозможно
Противник пытался помешать и сорвать выборы, но очереди на участках говорили о том, что запугать Россию невозможно, заявил Путин.
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