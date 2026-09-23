«Запугать Россию невозможно»: Путин о попытках сорвать выборы в Госдуму

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 17 0

Противник пытался помешать проведению голосования.

Фото: © РИА Новости/Артем Кулекин

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Путин: враг пытался сорвать выборы, но запугать Россию невозможно

Противник пытался помешать и сорвать выборы, но очереди на участках говорили о том, что запугать Россию невозможно, заявил Путин.

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