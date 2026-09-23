«Смена энергии»: Катя Лель объяснила расставание Стаса Михайлова с женой

Катя Лель связала разрыв Стаса Михайлова с женой с потерей взаимопонимания

Заслуженная артистка России Катя Лель предположила, что причиной расставания народного артиста РФ Стаса Михайлова с супругой Инной могло стать изменение отношений между ними и отсутствие прежнего взаимопонимания. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом Национальной службой новостей (НСН).

Стас Михайлов и его жена Инна Михайлова после почти 20 лет отношений столкнулись с кризисом. Ранее супруга певца сообщила в социальных сетях о разрыве, заявив, что больше не имеет отношения к его образу и внешнему виду. Сам артист ситуацию пока не комментировал. Катя Лель отметила, что считала пару очень близкой и гармоничной.

«Мне очень жаль. Это очень классная, фантастическая пара, которая была вместе много лет и поддерживала друг друга. Я их очень люблю, прекрасно знаю их детей, наши дети дружны», — сказала певица.

Она считает, что в отношениях могла возникнуть ситуация, когда люди начинают по-разному воспринимать жизнь и перестают находиться в гармонии друг с другом.

«Произошла смена энергии, именно новые ощущения внутри нас дают глобальные перемены», — пояснила Лель.

При этом артистка допустила, что ситуацию еще можно было бы исправить. Она считает, что супругам мог бы помочь специалист по семейным отношениям. Лель также призвала не вмешиваться в личную жизнь пары и подчеркнула, что настоящие причины происходящего известны только самим супругам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка России Лариса Долина высказалась о разводе Стаса Михайлова. Певица не верит в слухи о возможном предательстве с его стороны. По словам исполнительницы, Стас Михайлов является открытым и честным человеком. Она предположила, что причиной расставания супругов могла стать другая ситуация.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.