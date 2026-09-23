«Смена энергии»: Катя Лель объяснила расставание Стаса Михайлова с женой

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 18 0

Артистке искренне жаль, что пара распалась.

Лель объяснила расставание Стаса Михайлова с женой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Катя Лель связала разрыв Стаса Михайлова с женой с потерей взаимопонимания

Заслуженная артистка России Катя Лель предположила, что причиной расставания народного артиста РФ Стаса Михайлова с супругой Инной могло стать изменение отношений между ними и отсутствие прежнего взаимопонимания. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом Национальной службой новостей (НСН).

Стас Михайлов и его жена Инна Михайлова после почти 20 лет отношений столкнулись с кризисом. Ранее супруга певца сообщила в социальных сетях о разрыве, заявив, что больше не имеет отношения к его образу и внешнему виду. Сам артист ситуацию пока не комментировал. Катя Лель отметила, что считала пару очень близкой и гармоничной.

«Мне очень жаль. Это очень классная, фантастическая пара, которая была вместе много лет и поддерживала друг друга. Я их очень люблю, прекрасно знаю их детей, наши дети дружны», — сказала певица.

Она считает, что в отношениях могла возникнуть ситуация, когда люди начинают по-разному воспринимать жизнь и перестают находиться в гармонии друг с другом.

«Произошла смена энергии, именно новые ощущения внутри нас дают глобальные перемены», — пояснила Лель.

При этом артистка допустила, что ситуацию еще можно было бы исправить. Она считает, что супругам мог бы помочь специалист по семейным отношениям. Лель также призвала не вмешиваться в личную жизнь пары и подчеркнула, что настоящие причины происходящего известны только самим супругам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка России Лариса Долина высказалась о разводе Стаса Михайлова. Певица не верит в слухи о возможном предательстве с его стороны. По словам исполнительницы, Стас Михайлов является открытым и честным человеком. Она предположила, что причиной расставания супругов могла стать другая ситуация.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
84.07
-0.03 96.59
0.22
Штормовое предупреждение для знаков зодиака: гороскоп с 28 сентября по 3 ...

Последние новости

16:04
Путин обратился к бойцам СВО: «Люди верят вам, верят в нашу победу!»
16:01
«Смена энергии»: Катя Лель объяснила расставание Стаса Михайлова с женой
16:00
Больше не вдохновляет: признаки, что пора сменить направление в карьере
16:00
Убрали дом — отравили себя: какие бытовые химикаты могут вредить легким
15:57
«Запугать Россию невозможно»: Путин о попытках сорвать выборы в Госдуму
15:50
В Великобритании создадут военное космическое подразделение

Сейчас читают

ТОП-5 самых надежных кроссоверов в России: какие реже всего ломаются
Игорь Левитас: Несколько слов в защиту Трампа — у любого терпение лопнет
Последнее испытание Анны Шерлинг: какой удар настиг актрису незадолго до смерти
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен