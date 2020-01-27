Российский вертолет Ми-24 в США признали высокоэффективным

В США высоко оценили боевую эффективность российского вертолета Ми-24. Такое мнение приводится в публикации журнала The Aviationist.

В тексте статьи говорится о том, что летательный аппарат показал себя высокоэффективной оружейной системой во время боевых действий в Афганистане. Спецслужбы США в противовес российским вертолетам даже начали поставлять противнику зенитно-ракетные комплексы «Стингер», опасаясь мощи Ми-24, отмечает автор публикации.

Ми-24 – первый в СССР и второй в мире специализированный военный вертолет. В настоящее время он состоит на вооружении более чем 50 стран и имеет несколько модификаций.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Вертолеты России» разработали улучшенную машину для спецназа.