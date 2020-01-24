«Вертолеты России» разработали улучшенную машину для спецназа

Новую версию вертолета Ми-8АМТШ-ВН разработал для спецназа холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию Ростех. Как сообщил ТАСС глава холдинга Андрей Богинский, доработанный вариант вертолета оснащен системами «более высокого уровня», расширяющими возможности машины по обнаружению, распознаванию и поражению цели.

«Это результат по интеграции тех решений, которые предлагает наша корпорация», — отметил Богинский.

По его словам, прошлым летом «Вертолеты России» подписали контракт с Минобороны РФ на поставку десяти вертолетов в базовой версии Ми-8АМТШ-ВН для сил специальных операций ВС РФ и спецназа.

По данным агентства, новая модификация получила неофициальное обозначение Ми-8АМТШ-ВН2. Это промежуточный вариант между Ми-8 и боевой машиной десанта для подразделений ВДВ «нового типа», которая должна быть разработана в будущем.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры учений экипажей вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» Ка-52 «Аллигатор», которые проходили на днях в Хабаровском крае. На видео машины отрабатывают «горку» и «воронку».