Британия уже была бы на Марсе: Трасс раскрыла несбывшийся космический план

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Василиса Власова
Василиса Власова 20 0

На руководящей должности политик пробыла всего 45 дней — и результаты были печальными.

Могли ли британцы к 2040 году отправиться на Марс

Фото: © РИА Новости

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Трасс заявила, что Британия успела бы на Марс к 2040-му, если бы ее не сместили

Быший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что под ее руководством британцы могли бы отправиться на Марс к 2040 году. Об этом политик написала в своей новой книге «Работа банка: короткая книга о том, как Банк Англии разрушил рынок облигаций и свергнул правительство».

«С британского космодрома уже стартовали бы несколько миссий на Марс», — отметила она.

Напомним, что Лиз Трасс покинула посты премьера Британии и главы консерваторов 20 октября, пробыв на должности 45 дней — меньше всех в истории страны. Она предложила бюджет с необеспеченными налоговыми послаблениями на 45 миллиардов евро (51 миллиард долларов) и через три недели свернула его. Рынки болезненно отреагировали на действия политика: фунт упал почти до паритета с долларом, а долгосрочные гособлигации резко подорожали по доходности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что руководство независимого агентства федерального правительства США (НАСА) планирует высадить космонавтов на Луну через два года. Джереми Парсонс, возглавляющий программу «Артемида», сообщил, что создание лунных посадочных модулей идет параллельно силами двух частных подрядчиков — SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

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