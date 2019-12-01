Стало известно, как поделили миллионы бывшего мужа Натальи Андрейченко

Стало известно, кому достались миллионы бывшего мужа Натальи Андрейченко — австрийского актера, режиссера и продюсера Максимилиана Шелла. Советская актриса, прославившаяся на всю страну, сыграв главную роль в музыкальном фильме «Мэри Поппинс, до свидания!», вышла замуж за обладателя премий «Оскар» и «Золотой глобус» в 1985 году и уехала за рубеж. Шелл усыновил ее ребенка — сына композитора Максима Дунаевского, а вскоре Наталья родила Максимилиану дочь Настасью.

О своей жизни, которая на несколько десятилетий превратилась в мировое турне, 63-летняя Андрейченко рассказала в эфире телеканала «Россия-1», сообщает Teleprogramma.pro. Ее брак с Шеллом продлился ровно 20 лет. А потом режиссер влюбился в галеристку Элизабет Михич, которая была моложе него на 47 лет. Официально оформлять с ней отношения он не стал, но прожил вместе три года, пока не встретил оперную певицу Иву Миханович. С ней Максимилиан Шел провел остаток жизни — они поженились в 2013 году, за пять месяцев до смерти режиссера. Он похоронен в своем родовом поместье в Австрии.

Андрейченко, которая общалась с бывшим мужем и после развода, считает Иву очень хорошей женщиной. А Миханович показала австрийский дом, где жила с Шеллом и рассказала, что советовалась с Натальей, когда у нее возникали сложности.

«Мы спокойно общались с Натальей. Она сюда приезжала, когда мы тут жили. Когда мне было трудно с Максом, Наташа давала мне советы, как себя вести», — призналась Ива.

Вдова рассказала, как было распределено имущество режиссера-миллионера после его смерти. По словам Миханович, официального завещания он не оставил, была лишь бумага, не заверенная нотариусом. Поэтому все поделили по закону.

«Наташа после развода получила пожизненное содержание и деньги из фонда. Мне достался этот дом и два гектара земли, остальное принадлежит Дмитрию. Настя получила другой дом, который построил ее отец. Мой дом и земля стоят примерно 200 тысяч евро», — объяснила Ива.

Сейчас, как ранее рассказывал 5-tv.ru, Наталья Андрейченко живет в Мексике, куда переехала несколько лет назад и где открыла свой центр йоги. Однако актриса часто посещает Россию. На днях она появилась в Москве на премьере фильма Константин Худякова «Конец сезона».