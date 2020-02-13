Этот год — високосный, зато 2021-й обещает вернуть на круги своя все то, с чем так неаккуратно обошлась Белая Металлическая Крыса. Животным 2021 года станет Белый Металлический Бык, существо со спокойным нравом и высокой нравственностью. А еще он любвеобилен и открыт к новым отношениям.

5-tv.ru выяснил основные характеристики животного 2021 года.

Белый Металлический Бык — кто он такой?

Бык сильно отличается от царствовавшей в 2020 году Крысы. Это большое и очень грузное животное. Кажется даже, что ему по душе тихая пастьба на лугу, будто он просто не создан для перемен и решительных действий. На самом деле, Бык полон эмоций, но проявляет их по делу: во время его правления каждому воздастся по заслугам.

Белый Металлический Бык — животное степенное. Он медлителен в повседневной жизни. В то же время он резок и внезапен там, где многие бы, пребывая в неуверенности, долго переступали с ноги на ногу. Чего таить: он бывает до ужаса прямолинеен.

Бык выступает за честную игру. Ему чужд эмоциональный подход к решению проблем. В сфере чувств он тяготеет к стабильным отношениям, но никак не к мимолетным увлечениям.

Учитывая натуру животного 2021-го, астрологи выяснили, что можно делать в год Белого Металлического Быка, а что нельзя. Придерживаясь их советов, вам удастся не только обезопасить себя от неприятностей, но и заполучить его расположение.

Как расположить к себе животное 2021 года

Бык — существо мудрое и на пустые обещания не падкое. Он предельно справедлив с окружающими. Того же он ожидает по отношению к себе. В год Белого Металлического Быка рекомендуется наладить взаимоотношения с самим собой, понять, чего вы хотите, и следовать выбранной цели. В таком случае успех гарантирован.

Бык призывает не обманывать самих себя. Прекращайте изжившие себя отношения, меняйте работу, осуществите одну из своих мечт сегодня, а не когда-нибудь. Животное 2021-го окажет поддержку в ваших начинаниях. Однако подходить ко всему следует с холодной головой, а если и делать, так с горячим сердцем.

Что нельзя в год Белого Металлического Быка

Бык — это не Змея. Он, в отличие от коллеги, ценит искренность и честность. Изворотливость, приспособленчество, даже ложь во благо — все это не по душе открытому и доброму Быку.

Животное 2021-го категорически не поддерживает недосказанность и хитрость. Ему по душе факты, а не иллюзии. Решать проблемы в год Белого Металлического Быка рекомендуется решительными действиями и ясной стратегией. Только в таком случае можно рассчитывать на его поддержку. В противном случае велика вероятность запутаться во вранье, которое Бык вам уже не забудет и точно не простит.

Астрологи в 2021-м советуют воздержаться от импульсивных поступков. Не рубите с плеча и не позволяйте чувствам взять вверх над разумом. Будь то застилающая взор ярость или ослепляющая страсть. Сохраняйте благоразумие, научитесь не только слушать, но и слышать. Выяснить отношения вы всегда успеете.

Если же дело дойдет до препирательств, то в борьбе с недругами Бык беспощаден. Того же он желает и вам: расправляйтесь со своими врагами решительно, жгите мосты и не давайте спуску тем, кто однажды уже обманул ваше доверие. От вас не убудет, а им — урок.

Как правильно встречать год Белого Металлического Быка

Животное 2021 года вступит в свои права лишь 12 февраля. Однако готовиться к воцарению Быка следует заранее. Эзотерики утверждают, что начать его задабривать следует уже в ночь с 31 декабря на 1 января.

Что можно и что нельзя есть

Бык — сильнейший из животных, однако он вегетарианец. Ему не столько претят мясные блюда, сколько он не принимает еду, сделанную из своих соплеменников. Стол при встрече Белого Металлического Быка следует заполнить салатами, соленьями, добавить зелени. Вы можете побаловать себя свининой или курой, но о молодых бычках или той же говядине забудьте.

Животное 2021-го требует сделать новогодний стол вкусным и разнообразным. Не пытайтесь залить все майонезом. Белый Металлический Бык ратует за простоту и сытность. Самое время обратиться к более простым, но не менее вкусным рецептам блюд из овощей. В затруднительной ситуации не проходите мимо индийской кухни. Как-никак, а корова у них — священное животное независимо от наступающего года.

В чем встречать год Белого Металлического Быка

Больше новогоднего меню хозяек традиционно занимает праздничный наряд. По заверениям астрологов, 2021-й нужно встречать в блестящей одежде. Раз наступающий год всецело принадлежит Белому Металлическому Быку, то одеяния в эту ночь должны быть цвета какого-либо металла. Лучше всего, если им станет серебро или платина. В таком случае вы не только станете звездой вечера, но и привлечете удачу в финансах и успех в любви на год грядущий.