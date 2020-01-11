Селена Гомес выпустила новый альбом «Rare» с песнями о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила третий студийный альбом под названием «Rare». На пластинке 13 песен, в том числе совместные треки с рэпером 6lack и хип-хоп исполнителем Kid Cudi. В песнях присутствует множество отсылок к предыдущим отношениям с певцом Джастином Бибером.

Со времени выпуска альбома «Revival» прошло почти пять лет. Перерыв в творчестве был связан с большими переменами в жизни звезды: у Селены были проблемы со здоровьем и неурядицы в личной жизни. Эти и многие другие события легли в основу ее новой пластинки.

«Мне просто нужно было отпустить „старую“ версию себя», — заявила артистка в интервью Apple Music.

Instagram @selenagomez

В октябре прошлого года исполнительница представила сингл «Lose You to Love Me» — первую за два года песню, которая вошла в новую пластинку. Также певица выпустила клип на нее, снятый на iPhone 11 Pro.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Селена Гомес два года воздерживается от секса с мужчинами.