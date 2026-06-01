«Красивый инопланетянин»: Катя Лель рассказала, как ее потянуло на молодое тело
К будущему возлюбленному у певицы уже заготовлен целый список требований. Какой он — мужчина мечты?
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Заслуженная артистка России Катя Лель призналась, что готова снова выйти замуж. Однако к потенциальному жениху исполнительница хита «Мой мармеладный» подготовила список требований. О нем она рассказала в подкасте «До звезды».
В свои 51 певицу потянуло на молодое тело. Главный критерий будущего возлюбленного — это возраст. Мужчина должен быть не старше 35 лет.
«Я загадала себе, визуализировала его года два тому назад. Написала позиций сто как минимум. Не старше 35 лет. Ну а что?» — заявила артистка.
Кроме того, избранник должен быть из России и вести здоровый образ жизни. Дополнительным плюсиком к его «анкете» будет, если разбирается также хорошо, как и певица, в эзотерике и интересуется космосом.
Что касается внешности, то ростом благоверный должен быть выше артистки, цвет волос и глаз — темные. При этом сама Лель с улыбкой заметила, что чувствует себя на 28 лет.
«Если инопланетянин — то только если красивый. Хотя бы немного спортивный», — пошутила певица.
Как ранее писал 5-tv.ru, телеведущая и экс-участница «Дома-2» Виктория Боня в свои 46 все-таки созрела для замужества.
