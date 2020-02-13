Крыса в год Белого Металлического Быка

(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Бык и Крыса — животные очень разные, однако соприкосновения есть и у них. Рожденным в год Крысы 2021-й окажется благоприятен в профессиональной сфере. Независимо от своих размеров, Крыса была и остается главной хозяюшкой восточного гороскопа. Впрочем, Бык вправе диктоваться ей свои условия.

Трудолюбивого Быка такое качество Крысы только радует, поэтому за рабочую сферу Крыса в наступающем году может не переживать. А вот вопросы личной жизни и здоровья придется решать уже без поддержки животного 2021 года. Столь тонкие материи хозяйственному Быку не подвластны.

Бык в год Белого Металлического Быка

(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Рожденным в год Быка 2021-й не обещает сплошной белой полосы. В этот период, как показывает гороскоп, в их жизни возрастет конкуренция. В какой-то момент животному 2021-го придется вступить в схватку с более сильным или умным противником. Астрологи говорят, что в таких обстоятельствах лучшее оружие — холодный ум. В критических ситуациях рекомендуется действовать решительно, но не забыть продумать ход действий. Это касается как рабочих неурядиц, так и проблем в личных взаимоотношениях.

Тигр в год Белого Металлического Быка

(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Тигр и Бык — две противоположности. Первый предпочитает ясность, когда второй ратует за выверенную стратегию и неожиданное нападение. Бык умерит пыл главной кошки восточного гороскопа. Последней не стоит воспринимать все так близко к сердцу. Однако вынести урок будет полезно.

Тигру в этот период рекомендуется сосредоточиться не на взаимоотношениях с окружающими, но на себе самом. Наступающий год станет для Тигров временем самоанализа. Больше никаких нападений исподтишка. Только дипломатия и переговоры. Причем контакт следует наладить как с другими людьми, так и с самим собой.

Кролик (Кот) в год Белого Металлического Быка

(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Бык не привык обращать внимание на мелкогабаритных коллег по восточному гороскопу. Однако и конфликтовать Кролику и Быку тоже редко приходится. Оба слишком уж миролюбивы. Да и куда им до вражды, когда дел по дому невпроворот. У одного — дела семейные, у другого — домашнее хозяйство.

Астрологи говорят, что Бык не станет мешать вам осуществить задуманное. Однако никакая цель, по мнению животного 2021-го, не стоит достижения, если она не направлена во благо. Кролику в этот период следует быть честным с самим собой и не поддаваться на уговоры темной стороны. Тогда и только тогда Кролику бояться будет нечего.

Дракон в год Белого Металлического Быка

(1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Дракона и животное 2021 года многое роднит. Мудрость вкупе с решительностью делает их братьями во век. Впрочем, есть между ними отличия очень серьезные. Как бы тут не поссориться.

Отличие лишь в том, что одомашненный Бык ориентирован на благо всем, а Дракон — только себе любимому. Астрологи утверждают, что наступающий период будет особенно благоприятен для Дракона лишь в том, случае, если тот научится работать в команде и заботиться о других. При таких условиях главного ящера в 2021-м ожидает любовь и всякого рода процветание. В противном случае он окажется в одиночестве, хоть и с горой любимых блестяшек.

Змея в год Белого Металлического Быка

(1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Конфликт Змеи с Быком стар как мир. Животное 2021 года любит ясность и определенность во всем, с чем только ему суждено соприкоснуться. В то же время Змея предпочитает действовать втихаря. Такое положение дел чревато непониманием, а то и прямыми конфликтами. Впрочем, выход есть.

Бык вряд ли сможет запретить Змее быть Змеей, однако он в силах сделать ее яд менее опасным, а настроение — лучше. Змее в год Белого Металлического Быка рекомендуется смягчить нрав по отношению к окружающим. Стратегию и тактику лучше оставить для недругов. Их в новом году у вас будет меньше обычного.

Лошадь в год Белого Металлического Быка

(1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Лошадь не отстает в показателях по трудолюбию даже от Быка. Этим двоим будет, что обсудить в 2021-м. Главной темой разговора станет Лошадь. Больно та любит покрасоваться. А Бык умеет ценить прекрасное. Идеальная пара!

Животное 2021-го всецело на стороне коллеги. Видя, какие усилия прикладывает Лошадь в работе, Бык просто не в состоянии остаться равнодушным. Рожденным под знаком Лошади следует встречать 2021 год с распростертыми объятиями. Больно хорошо все у вас будет!

Овца (Коза) в год Белого Металлического Быка

(1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Между Овцой и Быком есть своего рода непонимание. Животное 2021 года — поразительно трудолюбиво. Он привык вести за собой массы, управлять и править. Овце ничего такого не надо: ей бы луг с травой посочнее, да компанию поприятнее. Лидерство и мотивация — это не про нее. Но не в этот раз!

Белый Металлический Бык привнесет в жизнь Овцы много перемен. Ее задача состоит в том, чтобы перестать плыть по течению и проявить уже инициативу. Совет касается не только вопросов личной жизни, но и профессиональной сферы.

Обезьяна в год Белого Металлического Быка

(1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Животное 2021-го окажется хорошим компаньоном в делах Обезьяны. Последняя горазда на выдумки: дело в ее руках спорится не из-за трудолюбия примата, но благодаря его сообразительности. Смелка — вот главное оружие этого знака. Именно она помогает ему справляться с заведомо гиблыми делами.

Тем не менее 2021-й выйдет для Обезьяны богатым на приятные неожиданности. Эзотерики говорят, что хорошего в этом году будет больше, чем плохого. Рожденным в год Обезьяны остается лишь настроиться на позитивный лад и подготовиться к празднику.

Петух в год Белого Металлического Быка

(1957,1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Петуха и Быка роднят лидерские качества. А еще любовь к порядку. От животного 2021 года Петуха отличает лишь присущее ему своеволие. Он любит разбавлять повседневность яркими красками, когда уставы и строгие правила — не для него. Хозяин 2021-го, наоборот, настроен к упорядочиванию и систематизации.

Бык не раз проверит на прочность главную птицу восточного гороскопа. Астрологи советуют в кризисные моменты не выдумывать очередной велосипед и обратиться за помощью к друзьям, коллегам и близким.

Собака в год Белого Металлического Быка

(1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Бык — животное трудолюбивое, но тучное. Ему в радость копить энергию внутри себя. Активные игры и всякого рода праздное веселье — не про него. Собака рискует заскучать в компании животного 2021-го. Самое время стать более зрелой личностью. Оставьте гонки за впечатлениями молодому поколению. Самое время озаботиться своим внутренним миром, а не отношениями с окружающими.

Астрологи говорят, что этот год станет для Собаки временем отдыха. Отставьте на второй план рабочие вопросы и насладитесь ничегонеделанием. Бык с Собакой в салочки точки играть не станет, но и беды от него псу тоже ждать не придется.

Свинья (Кабан) в год Белого Металлического Быка

(1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

Животное 2021 года рискует утомить Свинью всякого рода поручениями. Целей в новом году у рожденных под знаком Свиньи будет действительно много. Однако не все из них удастся достичь. А некоторые, как окажется, не заслуживали приложенных к ним усилий. Звезды в такой ситуации советуют Свинье не размениваться на мелочи.

Астрологи говорят, что Свинье в этот период следует научиться тайм-менеджменту и распределению обязанностей. За всеми не угонишься, да и всех денег не заработаешь. Смотрите на вещи по-философски, а то ведь так и до нервного истощения недалеко!