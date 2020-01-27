Пиар-директор исчезнувшей в Мексике Андрейченко отчитал журналистов за фейки

Пиар-директор Натальи Андрейченко Ян Трунцев возмущен публикациями в СМИ относительно наличия алкогольной и наркотической зависимости у 63-летней заслуженной артистки РСФСР, и по-прежнему не знает о ее местонахождении.

Во-первых, сегодня утром по его просьбе к дому артистки приехал живущий неподалеку человек, чтобы проверить ситуацию на месте.

«Дома никого не оказалось, кроме помощника по хозяйству. Он, придя в девять утра на работу после выходных, не обнаружил Наталью Андрейченко. Все ее машины, в том числе на которой она приехала домой в субботу, находятся в гараже», — написал он в Instagram.

Отдельно пиар-директор актрисы подчеркнул, что Наталья не злоупотребляла алкоголем или наркотиками.

«Это фейки, выдуманные журналистами и недоброжелателями для хайпа на имени заслуженной артистки, и привлечения трафика на их сайты», — отметил он.

Кроме того, он опроверг информацию о ДТП, в которое вблизи города Тулум в штате Кинтана-Роо якобы попала Наталья. Он пояснил, что некая женщина, как писали местные СМИ, попала в аварию вечером 24 января, а Наталья перестала выходить на связь днем 25-го.

Вместе с тем Трунцев признал, что Андрейченко «действительно могла чувствовать себя плохо».

«Актриса напряженно работала удаленно из Мексики в связи с подготовкой запуска одновременно трех проектов», — рассказал он.

Instagram @natalya_andreychenko

Instagram @natalya_andreychenko

Он пояснил, что один из них — это съемки многосерийного фильма для российского федерального канала, которые должны пройти вскоре в Москве. Второй — ее авторский проект про образ жизни, а именно питание, медитации, виды йоги. Кроме того, Наталья вела переговоры с одним из бьюти-брендов, чтобы стать его лицом.

Тем не менее, настораживает, что оба телефона Натальи –и российский, и американский — недоступны, подчеркнул ее представитель.

Трунцев добавил, что поскольку прошли сутки, это достаточное основание, чтобы подать заявление о пропаже человека в полицию Мексики, а также обратиться в консульство.

«Мы все еще надеемся и верим, что это недоразумение. И Наталья найдется», — резюмировал он.

Об исчезновении Андрейченко стало известно после публикации соответствующего сообщения в ее Instagram-аккаунте. Тревогу забил пиар-директор актрисы Ян Трунцев. По его словам, звезда улетела в Мексику и перестала выходить га связь. Ни о какой информации о ней не поступало около суток.

Наталья Андрейченко — заслуженная артистка РСФСР. Известность она обрела благодаря ролям в фильмах «Мэри Поппинс, до свидания», «Военно-полевой роман», «Сибириада».

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