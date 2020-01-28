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Российские ученые отпразднуют 200-летие открытия Антарктиды

, 8:18 Эфирная новость 20

28 января 1820 года русские мореплаватели на шлюпах «Восток» и «Мирный» впервые подошли к ледникам шестого материка.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cecilia Caminos; 5-tv.ru

Российские ученые планируют уточнить местонахождение Южного магнитного полюса Земли. Весной этого года участники кругосветки на судне «Адмирал Владимирский», рассчитают координаты и обозначат в Антарктиде новую географическую точку. Величина эта непостоянная — магнитные полюса планеты постоянно дрейфуют, однако точные данные необходимы для научных исследований.

Накануне экспедиция пришвартовалась у российской полярной станции «Беллинсгаузен». Сегодня ученые планируют отпраздновать 200-летие открытия Антарктиды. Именно 28 января 1820 года русские мореплаватели на шлюпах «Восток» и «Мирный» впервые подошли к ледникам шестого материка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как кадры, снятые на Южном полюсе, оказались на Северном? Сотрудники национального парка «Русская Арктика» восстановили кинопленку, которая несколько десятков лет пролежала на самой северной полярной станции.

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