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  4. В Иркутской области во время крушения поезда вагоны сложились как карточный домик

В Иркутской области во время крушения поезда вагоны сложились как карточный домик

, 10:07 | Светлана Шевченко 144

По последним данным в ходе ЧП с рельсов сошли 26 вагонов с углем.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, Instagram @gazeta_vremya_angarsk

Грузовой поезд сошел с рельсов в районе станции Мегет Ангарского района Иркутской области. Как стало известно 5-tv.ru, к месту ЧП направлен восстановительный поезд.

Информация о повреждении полотна уточняется. На кадрах с места ЧП видно, что во время крушения, вагоны сложились как карточный домик — друг на друга. Пострадавших в результате происшествия нет. Данных о задержках на данной железнодорожной ветке пока не поступало.

Силы МЧС находятся в состоянии готовности, но восстановительными работами пока занимаются только специальные службы РЖД.

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