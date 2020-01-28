В Иркутской области во время крушения поезда вагоны сложились как карточный домик

Грузовой поезд сошел с рельсов в районе станции Мегет Ангарского района Иркутской области. Как стало известно 5-tv.ru, к месту ЧП направлен восстановительный поезд.

Информация о повреждении полотна уточняется. На кадрах с места ЧП видно, что во время крушения, вагоны сложились как карточный домик — друг на друга. Пострадавших в результате происшествия нет. Данных о задержках на данной железнодорожной ветке пока не поступало.

Силы МЧС находятся в состоянии готовности, но восстановительными работами пока занимаются только специальные службы РЖД.